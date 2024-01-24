與美股市值差距 史上最大

近日中國股市與美國股市呈現兩樣情，大陸滬深股市與香港股市連番破底，美國股市則屢創新高。根據彭博彙編的數據顯示，當前美股的市值已比陸港股加總起來的市值高出38兆美元（約新台幣1,193兆元），創下史上最大差距。

彭博報導，與2021年2月峰值相比，中國股市市值至今已蒸發超過6.3兆美元。同期美股市值增加約5.3兆美元，顯示投資人對全球前兩大經濟體看法日益分歧。

由於全球投資者對大陸經濟喪失信心，中國股市近來「跌跌不休」，相較之下，美股受到科技股財報激勵，以及聯準會今年可能降息並實現經濟軟著陸的樂觀情緒影響，指數屢創新高。

報導指出，大陸經濟正深陷房地產危機和通縮泥淖，但大陸政府為重振經濟所做的努力讓投資人感到失望，加上投資者對北京長期經濟政策及其與美國戰略競爭心存憂慮，外資出走的情形有可能演變為結構性轉變。

彭博策略師高塔姆（Kumar Gautam）等人在一份報告中寫道，雖然中國股市調整似乎有些過頭，但模型模擬數據顯示，「痛苦可能會持續下去」。報導甚至稱，就目前而言，中國股市今年開年的慘淡表現「幾乎看不到盡頭」。新年首月還未結束，香港恒生國企指數已下跌13％，全球表現最差。

不過，有鑑於中國股市這輪暴跌已持續很長時間，一些投資人看好技術性反彈潛力。彭博數據顯示，本輪下跌使MSCI中國指數的估值比美股便宜60％。MSCI中國指數基於未來12個月預期收益的本益比約為八倍，標普500指數則為20倍。