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國家隊護盤 滬深300ETF放量

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

被視為大陸國家隊進場指標的四檔滬深300ETF昨（23）日再度放量上漲，合計成交量高達人民幣377億元（約新台幣1,650億元），再創歷史新高，外界估計國家隊再進場護盤，並且有法人及散戶投資人跟著買進滬深300ETF。

大陸四檔規模最大的滬深300ETF昨天成交金額再創新高，包括華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF單日成交額分別達到人民幣151億元、92億元、67億元、66億元，合計成交金額人民幣377億元。

上海證券報報導，招商證券分析，2024年以來ETF持續淨流入為A股貢獻主要增量資金，滬深300和上證50的相關ETF規模明顯擴張。

從近期ETF申購節奏看，去年11月至12月，追蹤上證50指數的ETF規模明顯擴大；今年以來，滬深300ETF持續出現大幅淨申購。

招商證券認為，中長期資金出手布局ETF，向市場傳遞積極信號，有助於短期市場情緒的修復和風險偏好的改善。

不過，上海證券報認為，買進ETF的也可能是法人機構，近期法人機構資金借助ETF進場信號明顯。根據Choice的測算數據，1月15日至1月19日，權益類ETF合計淨申購額超過人民幣600億元。截至1月19日，今年以來權益類ETF淨申購額超過人民幣700億元。其中，易方達滬深300ETF淨申購額超過190億元，華夏滬深300ETF淨申購額超過150億元。

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