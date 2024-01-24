北上廣 今年GDP目標均設5%

大陸多地陸續召開地方「兩會」（人大、政協），除回顧去年工作，也為今年各地經濟成長定下目標。外界關注一線城市過往成績與今年預定目標，作為觀察三月大陸全國「兩會」設定全年經濟目標的重點指標。截至目前，北京、上海兩大城市及經濟第一大省廣東都將今年地區生產總值（ＧＤＰ）目標設定在百分之五。

上海市長龔正昨在上海市人大會議作政府工作報告時表示，去年上海地區生產總值（ＧＤＰ）成長百分之五，低於去年初設定的成長五點五以上的預期。上海今年ＧＤＰ目標增速定在百分之五左右，城鎮調查失業率在百分之五以內。

此前北京市長殷勇所作的政府工作報告中，明確今年地區生產總值（ＧＤＰ）成長百分之五左右，超過去年四點五以上的目標。北京去年的ＧＤＰ成長優於預期目標達到百分之五點二，和大陸全國水準持平。

截至目前，一線城市中，去年ＧＤＰ成長率僅北京達標，上海低於目標。此外，北京、上海及廣東省三省市都將今年經濟成長目標設定在百分之五。

廣東去年全年ＧＤＰ成長百分之四點八，低於五以上的官方目標。廣東省長王偉中昨在省人大會議作政府工作報告時公布，廣東今年ＧＤＰ預期目標是成長百分之五。儘管廣東去年的經濟成長未能夠達到預定目標，但王偉中表示，去年廣東ＧＤＰ達到人民幣十三點五七兆元，是大陸第一個突破人民幣十三兆元的省分，經濟總量連續卅五年居大陸首位。

去年大陸全國兩會將全年經濟目標設定在百分之五，大陸統計局日前公布，去年ＧＤＰ成長百分之五點二。

第一財經研究院近日發布由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、渣打銀行等十六名首席經濟學家對今年大陸經濟的預判。在經濟預測方面，今年大陸經濟成長預估最大值為百分之五，最小為四點五，中位數為四點九，平均值為四點八八。經濟學家認為，今年大陸政府將經濟成長預期目標設定為「百分之五左右」的可能性較大。