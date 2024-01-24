中美股市市值差千兆 差距創新高

中國大陸股市與美國股市近期呈現兩樣情，大陸滬深股市與香港股市連番破底，美國股市則屢創新高。據彭博社彙編的數據顯示，當前美股的市值已比陸港股加總起來的市值高出卅八兆美元（約台幣一一九四兆元），創下史上最大差距。

彭博社報導，與二○二一年二月的峰值相比，中國大陸股市市值至今蒸發逾六點三兆美元。同期美股市值增加約五點三兆美元，顯示投資人對全球前兩大經濟體的看法日益分歧。

由於全球投資者對中國大陸經濟喪失信心，大陸股市近來「跌跌不休」，相較之下，美股受到科技股財報激勵，以及聯準會今年可能降息並實現經濟「軟著陸」的樂觀情緒影響，指數屢創新高。

報導指出，大陸經濟正深陷房地產危機和「通縮」泥淖，但大陸政府為重振經濟所做的努力讓投資人感到失望，加上投資者對北京的長期經濟政策及其與美國戰略競爭心存憂慮，外資出走的情形有可能演變為結構性轉變。

彭博策略師高塔姆（Kumar Gautam）等人在一分報告中寫道，雖然大陸股市的調整似乎有些過頭，但模型模擬的數據顯示，痛苦可能會持續下去。報告預估，ＭＳＣＩ中國指數停留在平均峰值以下卅五個月的機率為百分之五十一。

報導還稱，就目前而言，大陸股市今年開年的慘淡表現幾乎看不到盡頭。新年首月還未結束，香港恒生國企指數已下跌百分之十三，成為全球表現最差的主要基準股。

不過，有鑑於陸股這輪暴跌已持續很長時間，一些投資人看好技術性反彈的潛力。彭博社數據顯示，本輪下跌使ＭＳＣＩ中國指數的估值比美股便宜百分之六十。而ＭＳＣＩ中國指數基於未來十二個月預期收益的本益比約為八倍，標普五百指數則為廿倍。