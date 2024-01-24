北京出手救陸股 擬籌8.8兆護盤

近期大陸股市頻頻探底，官方搶救陸股再出招，彭博社報導，北京的政策制定者正在尋求籌集約人民幣兩兆元（約台幣八點八兆元）的股市平準基金（該基金用以穩定資本市場），最快本周宣布。資金主要來自大陸國有企業的離岸帳戶，並從香港透過滬港通及深港通購買大陸境內Ａ股股票，該方式也有助於支撐人民幣匯率。

受到人民幣兩兆元的股市平準基金消息影響，陸、港股市昨應聲上漲，Ａ股早盤迅速由黑翻紅，最終上證指數上漲百分之○點五三，收在二七七○點；香港恒生指數大漲百分之二點六，站回萬五，收在一五三五三點。離岸人民幣也在消息傳出後大幅升值超過兩百點。

彭博社報導，大陸當局正在尋求籌集資金約人民幣兩兆元的股市平準基金，從香港透過滬港通、深港通北上買入大陸Ａ股。另外，當局也安排至少人民幣三千億元（約台幣一點三兆元）資金，透過中國證券金融公司或中央匯金公司投資Ａ股。當局還在權衡其他選擇，如果得到最高領導層批准，可能最早在本周宣布其中一些選擇。

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津對香港經濟日報表示，以二○一五年大陸國家隊入市支持Ａ股規模看，若人民幣兩兆元在短期內全數投入股市，對市場的影響力將十分巨大，而且賣出美元資產買入人民幣資產，也會對人民幣匯率帶來支持，故此屬很正面消息，但最終的支持力度如何，仍要看國家隊如何配置。

大陸總理李強廿二日召開國務院常務會議時才強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

李強提到「加大中長期資金入市力度」，被投資人視為官方將加碼救市的重要訊號，隔天就傳出人民幣兩兆元的平準基金，但Ａ股的反彈力道不如預期，顯示投資人仍是半信半疑。

彭博社報導稱，這些措施是否足以結束這場潰敗還遠未確定，因為房地產危機、低迷的消費者信心、暴跌的外國投資，以及在多年反覆無常的政策制定後，本土企業信心減弱，都給大陸經濟和金融市場帶來強大的下行壓力。

高盛集團表示，市場出現「投降的跡象」，這種悲觀情緒促使李強敦促採取更多「有力措施」來穩定股市。

資管公司JH Investment Management基金經理Li Weiqing表示，大陸國務院的言論證實，高層決策者高度重視此問題，但目前還很難說股市上漲能否持續，或者人們是否會逢高賣出。