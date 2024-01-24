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經濟穩定恢復 去年上海GDP增5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海市長龔正昨天表示，去年上海的經濟穩定恢復，全年經濟成長率達到5%，今年的目標則訂在「5%左右」。圖為上海豫園民俗藝術燈會裡滿滿的遊客。（新華社）
上海市長龔正昨天表示，去年上海的經濟穩定恢復，全年經濟成長率達到5%，今年的目標則訂在「5%左右」。圖為上海豫園民俗藝術燈會裡滿滿的遊客。（新華社）

今年的上海人民代表大會昨天（23日）上午在世博中心登場，上海市長龔正工作報告時表示，去年上海市的經濟穩定恢復，全年經濟成長率達到5%，今年的目標則訂在「5%左右」。

中新社報導，上海市16屆人大2次會議昨天上午開幕，上海市政協14屆2次會議則已先在22日登場。今年大陸全國「兩會」（政協、人大）將於3月初登場，全國政協會議及全國人大會議將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開。

其中，上海市長龔正在會中進行政府工作報告時指出，過去一年來，上海市的經濟社會發展「穩中有進」、「穩中向好」，經濟穩步復甦。2023年，上海市的生產總額達到人民幣4.72兆元（約新台幣20.3兆元），年增5%、地方一般公共預算收入年增9.3%、消費者物價指數年增0.3%、城鎮調查失業率平均為4.5%。

他提到，去年上海市的民生福祉也有穩步改善，居民人均可支配收入達到人民幣8.5萬元，年增6.6%，成長速度優於經濟成長。

針對今年的經濟展望，龔正在報告中表示，綜合各方面因素，建議今年上海市的經濟成長率目標設定在「5%左右」。地方一般公共預算收入年增5%、城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入成長率與經濟成長率同步，消費者物價指數年增3%左右。

報告還顯示，去年上海跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增65家和30家，累計分別達到956家和561家。首批創新型企業總部達到40家。去年，上海新增新能源汽車推廣35.4萬輛，保有量達到128.8萬輛、排名全球城市第一。

上海 成長率

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