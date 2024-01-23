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赴陸出席輝達年會！黃仁勳抽獎竟抽出「華為」 1句話反應全場沸騰歡呼

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳在大陸年會上身穿花背心，和員工大跳「二人轉」，親民又接地氣。不過在隨後的抽獎活動中，黃仁勳竟抽出一位名叫「華為」的中獎人，讓現場瞬間沸騰歡呼。圖／取自微博
黃仁勳在大陸年會上身穿花背心，和員工大跳「二人轉」，親民又接地氣。不過在隨後的抽獎活動中，黃仁勳竟抽出一位名叫「華為」的中獎人，讓現場瞬間沸騰歡呼。圖／取自微博

輝達創辦人兼執行長黃仁勳近日訪台，再次掀起AI旋風，而他上周訪陸的畫面也被網友扒出。黃仁勳在大陸年會上身穿花背心，和員工大跳「二人轉」，親民又接地氣。不過在隨後的抽獎活動中，黃仁勳竟抽出一位名叫「華為」的中獎人，讓現場瞬間沸騰歡呼，影片曝光後，更引起陸網議論。

黃仁勳時隔多年到訪中國大陸，看望輝達北京、上海、深圳三處辦公室員工，並參加中國區年會。根據陸媒報導，黃仁勳在年會脫下平時鍾愛的皮衣，穿上東北傳統的「大花背心」，和員工跳起東北二人轉，接地氣的模樣讓大陸網友笑讚「這領導有親和力」、「很地道的，入鄉隨俗嘛」、「科技大老也熱愛中華文化」、「資本的力量讓資本家愉快的放鬆身段」、「假的，這個人絕對不是老黃，因為他沒穿皮衣」。

不只在台上熱舞，黃仁勳也拖著行李箱，以抽獎方式發起紅包，炒熱現場氣氛。不過抽獎期間卻發生一個意外插曲，黃仁勳在摸出某位幸運得主時，竟抽到名叫「華為」的員工，他先是困惑，才拿著紙條大聲問道：「為什麼你這名字是…華為」，女主持人聽到熟悉的名字忍不住驚訝爆笑，一旁的女生也跟著歡呼。

影片曝光後，在微博掀起熱議，大陸網友紛紛留言嗨喊：「黃仁勳抽中華為何不咳嗽」、「輝達恐遭制裁」、「肯定是安排的，老黃可會了」、「驚爆！輝達年會CEO狠抽華為！」、「說明（獎項）沒有內定」、「這砸場的員工是誰僱用的」、「趕緊查內鬼啊」。

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黃仁勳 輝達 皮衣 華為

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