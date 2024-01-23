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地方「兩會」相繼登場 北上廣今年GDP增長目標均為5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，上海去年GDP增長5％，未能達成此前設定5.5％以上的增長目標。（圖／取自央廣網）
上海市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，上海去年GDP增長5％，未能達成此前設定5.5％以上的增長目標。（圖／取自央廣網）

上海市市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，上海去年GDP增長5％，低於5.5％以上的官方目標。截至目前，北上廣一線城市中，去年GDP增長率僅北京達標，上海與廣東均低於目標。此外，北上廣三地都將2024年經濟增長目標設定在5%。

大陸多地近期陸續召開人大、政協會議，除回顧2023年工作外，也為2024年訂下工作目標。外界關注一線城市過往成績與今年目標，以作為觀察大陸在3月全國「兩會」（人大、政協）設定全年經濟目標的重點窗口。

據《券商中國》報導，多個省城已將增長目標設定在5%以上。包括廣州市設定在5％、南京市設定在5%以上、合肥市設定在6%左右。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹在接受《中國日報》專訪時表示，中國應將2024年的經濟增長目標定為「5%左右」，這將有助於提振信心，增強經濟回升向好態勢。

北京去年的GDP增長優於預期目標，達到5.2％，和大陸全國水準持平。廣東全年GDP增長4.8％，低於5％以上的官方目標。

龔正則宣布，今年上海GDP增長目標為5％左右；北京21日公布該市今年增長目標也是5%；廣東省長王偉中23日在省人大會議作政府工作報告時也公布，廣東今年GDP預期目標是增長5％。

儘管廣東去年經濟增長未能達到預定目標，但據王偉中表示，2023年廣東GDP達到人民幣13.57兆元，是大陸首個突破人民幣13兆元的省份，經濟總量連續35年居大陸全國首位。

大陸2023年兩會將全年經濟目標設定在5%，大陸國家統計局日前公布，大陸2023年GDP增長5.2%。

廣東 上海 北京 GDP

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