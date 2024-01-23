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錢借不出去！大陸過去「借款難」 如今銀行積極「求貸」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
房市不景氣導致房貸縮水，大陸多家銀行近期紛紛衝刺消費性貸款。（中新社）
房市不景氣導致房貸縮水，大陸多家銀行近期紛紛衝刺消費性貸款。（中新社）

過去很長一段時間，「貸款難」是大陸民營企業與一般民眾普遍面臨的金融問題，如今整體形勢則是轉變成銀行積極「求貸」。據上海第一財經報導，不同於以往將貸款額度控制在人民幣30萬元以內，目前大陸多家銀行都推出多樣化貸款方案，消費貸款額度最高甚至可達人民幣500萬元（約合新台幣2,128萬元），期限最長可達十年。

報導指出，江蘇銀行近期推出「卡易貸」，客戶憑信用線上申請，授信有效期內線上借款，最高人民幣100萬元，借款期限最長三年，年化利率3.18%起。

如有抵押品，消費信貸額度上限還可進一步提高。中國郵儲銀行在某地推出「個人消費房抵貸」，面向個人客戶提供消費類貸款，無需營業執照，年化利率低至3.5%，額度高達人民幣500萬元，貸款期限長達十年。

不過若要取得高額度貸款仍需具備一定條件，包括收入、單位情況、名下資產等要符合門檻。

「圈選的基本都是優質單位人群，比如醫生、老師、公務員等，但這類人群往往在消費層面較為保守。」華南某銀行客戶經理表示，所以這類產品目前實際「頂格」借貸的較少，營銷噱頭意義更大。

事實上，大陸主要城市監管部門曾規定貸款額度限制。北京、廣州等多地監管部門此前曾要求，銀行原則上不應發放金額超過人民幣100萬元或期限超過十年的個人綜合消費貸款。

受房市不景氣影響，大陸金融機構房貸大幅縮水，因此紛紛衝刺消費性貸款。中泰證券研究所所長、銀行業首席分析師戴志鋒指出，目前銀行的業務主要是由新興產業、基建、消費類貢獻，短期地產類貢獻仍弱。預計2024年新增狹義消費貸款規模約為人民幣2兆元。

2023年上半年，大陸國有六大行的個人住房貸款合計減少人民幣2,057億元；另一方面，去年12月大陸居民部門貸款新增人民幣2,221億元，其中新增短期貸款擴大至872億元，為居民信貸主要支撐。主因可能就是跟年底銀行在信貸需求偏弱的背景下，通過短期消費貸衝量有關。

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