浙江成立海洋經濟發展廳

大陸浙江省海洋經濟發展廳揭牌儀式20日在杭州舉行。聚合集成優勢資源，加快建設海洋強省是浙江成立該廳的重要目標。

中新社報導，當日，浙江省委副書記、省長王浩和浙江省副省長柯吉欣共同為浙江省海洋經濟發展廳揭牌。

浙江是海洋經濟大省，海洋是高質量發展的戰略要地。今年1月，中共中央、國務院批覆了「浙江省機構改革方案」，明確組建浙江省海洋經濟發展廳，作為浙江省政府組成部門，規格為正廳級。

其負責統籌協調涉海涉港工作，統籌推進海洋經濟發展，組織實施海洋經濟發展戰略、規劃和重大政策、重大平台、重大項目，加快推進浙江海洋產業發展和海洋科技創新，統籌推進海洋港口發展、建設、管理，統籌協調寧波舟山港一體化發展，推進陸海聯動、統籌發展。

新組建的浙江省海洋經濟發展廳劃入了浙江省發展和改革委員會、浙江省交通運輸廳和浙江省農業農村廳等部門相關職責，把海洋產業、海洋港口、海洋漁業、海洋科技、海洋執法等涉海涉港職能聚合統籌起來，聚合集成優勢資源，並進一步釋放高度重視海洋經濟發展的訊號。