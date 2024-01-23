聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙烏地宣布投資福建448億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球化工業巨頭沙特（沙烏地）基礎工業公司（SABIC）22日宣布，公司已就位於福建省的SABIC福建石化綜合體（中沙古雷乙烯項目）作出最終投資決策（FID）。

中新社報導，福建中沙石化有限公司是由SABIC全資子公司沙特工業投資公司和福建省能源石化集團控股的福建福化古雷石油化工有限公司合資股權占比51：49的合資公司，決定在福建古雷工業園區建設該綜合體。項目預計總投資約448億元人民幣（約64億美元），是迄今福建省一次性投資最大外資項目，也是SABIC重大在華投資之一。

該綜合體將包括一套混合進料的乙烯蒸汽裂解裝置，預計乙烯年產能最高可達180萬噸，以及一系列世界級下游生產裝置，包括乙二醇、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯和其它生產裝置。項目預計將於2026年建成。 　

據了解，該項目建設和後續運營將採用SABIC的九項領先技術，以滿足客戶和市場對電子電氣、人工智能、智能手機、通訊、醫療、汽車和新材料等領域對高端化工產品日益增長的需求。 　目前，SABIC在大中華區17個城市開展運營，除在上海擁有一座研發中心外，還在廣州設有大中華區客戶服務中心，在上海、廣州和重慶建有三家工廠，業務範圍遍及全中國大陸。 　　

SABIC首席執行官阿卜杜拉哈曼·阿爾-法季表示，達成最終投資決策，標誌SABIC福建石化綜合體和SABIC在華業務增長迎來重要里程碑。通過該項目，其有望實現原料來源更多樣化、在亞洲建立石化基地並生產多種產品的目標。

福建 客戶 上海

延伸閱讀

帥到像「撕破漫畫走出來」！網見福建藝考美術狀元驚：顏值是他最不起眼優點

福建去年外貿回穩 「新三樣」出口強勁

躺吊床超Chill！下秒「柯基集團湧上」快翻車 牠嚇到石化：不要再搖了啦

福建促兩岸融合 設交流中心吸引台胞落地

相關新聞

景氣低迷 港股跌破萬5 上證創4年新低

中國大陸和香港景氣低迷，陸港股市近來跌不停。大陸Ａ股三大指數昨低開低走，盤中均下挫超過百分之三。截至收盤，上證綜合指數收...

上海去年重大工程投資 創歷史新高

根據上海市重大工程建設辦公室消息，2023年上海市重大工程投資規模再創新高，全年共完成投資2257.4億元（人民幣，下同...

重慶擬建陸海智慧物流鏈

正在此間舉行的重慶兩會上，重慶市政府工作報告21日提出，2024年該市將建設數位陸海新通道，構建「通道大腦+智慧物流鏈」...

沙烏地宣布投資福建448億元

全球化工業巨頭沙特（沙烏地）基礎工業公司（SABIC）22日宣布，公司已就位於福建省的SABIC福建石化綜合體（中沙古雷...

浙江成立海洋經濟發展廳

大陸浙江省海洋經濟發展廳揭牌儀式20日在杭州舉行。聚合集成優勢資源，加快建設海洋強省是浙江成立該廳的重要目標。

房市不振 斷供潮擴大 陸法拍屋大增3成6

中國大陸經濟成長放緩、房市不振，負面效應陸續顯現。據中國指數研究院昨發布數據顯示，截至去年十二月，大陸法拍屋掛拍數量達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。