沙烏地宣布投資福建448億元

全球化工業巨頭沙特（沙烏地）基礎工業公司（SABIC）22日宣布，公司已就位於福建省的SABIC福建石化綜合體（中沙古雷乙烯項目）作出最終投資決策（FID）。

中新社報導，福建中沙石化有限公司是由SABIC全資子公司沙特工業投資公司和福建省能源石化集團控股的福建福化古雷石油化工有限公司合資股權占比51：49的合資公司，決定在福建古雷工業園區建設該綜合體。項目預計總投資約448億元人民幣（約64億美元），是迄今福建省一次性投資最大外資項目，也是SABIC重大在華投資之一。

該綜合體將包括一套混合進料的乙烯蒸汽裂解裝置，預計乙烯年產能最高可達180萬噸，以及一系列世界級下游生產裝置，包括乙二醇、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯和其它生產裝置。項目預計將於2026年建成。

據了解，該項目建設和後續運營將採用SABIC的九項領先技術，以滿足客戶和市場對電子電氣、人工智能、智能手機、通訊、醫療、汽車和新材料等領域對高端化工產品日益增長的需求。 目前，SABIC在大中華區17個城市開展運營，除在上海擁有一座研發中心外，還在廣州設有大中華區客戶服務中心，在上海、廣州和重慶建有三家工廠，業務範圍遍及全中國大陸。

SABIC首席執行官阿卜杜拉哈曼·阿爾-法季表示，達成最終投資決策，標誌SABIC福建石化綜合體和SABIC在華業務增長迎來重要里程碑。通過該項目，其有望實現原料來源更多樣化、在亞洲建立石化基地並生產多種產品的目標。