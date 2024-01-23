重慶擬建陸海智慧物流鏈

正在此間舉行的重慶兩會上，重慶市政府工作報告21日提出，2024年該市將建設數位陸海新通道，構建「通道大腦+智慧物流鏈」體系，推動國際貿易單一窗口智慧化發展，開展航運貿易數位化改革，打造更加經濟、高效、便捷、綠色、安全的對外開放大通道體系。

中新社報導，過去一年，重慶制定實施西部陸海新通道五年行動方案，一體打造大通道、大樞紐、大口岸、大物流、大平台。西部陸海新通道通達全球120個國家和地區的490個港口，成功開行中老泰國際鐵路測試班列，全年運輸箱量比上一年增長21%。中歐班列（成渝）覆蓋歐亞110個城市。

重慶市市長胡衡華在報告中稱，2024年，重慶將實施多元化國際市場拓展戰略，推動外貿外資保穩提質。開拓東協、南美、非洲等新興市場，挖掘關鍵設備、高端裝備、生物醫藥、食材原料等進口潛力，探索開展能源、礦產、糧食等大宗商品進口分撥業務；穩住筆記型電腦、手機、通用機械等優勢產品出口，實施「渝車出海」行動計畫，推動新三樣產品（新能源汽車、鋰電池、太陽能產品）和成套設備出口，建設跨境電商綜合試驗區，促進內外貿一體化發展，全年進出口總值比上一年增長3%。

同時，重慶將更大力度吸引外資，瞄準歐洲、中東、新加坡、日韓，以及香港等重點地區，深入實施外資招商專項行動，加強外商投資全流程服務，爭取引進一批先進製造業、現代服務業重大外資項目，引導存量企業擴大投資規模和經營領域，打造高質量外資集聚地。

值得注意的是，重慶市2023年GDP邁上3兆元（人民幣，下同）新台階、達到30145.79億元、比上一年增6.1%。2024年，該市經濟社會發展的主要預期目標包括地區生產總值比上一年增長6%左右。