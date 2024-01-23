上海去年重大工程投資 創歷史新高

根據上海市重大工程建設辦公室消息，2023年上海市重大工程投資規模再創新高，全年共完成投資2257.4億元（人民幣，下同），超計畫投資額5%，創歷史新高；新開工31項，比原計畫多開工16項，基本建成33項，超計畫完成7個項目。

新華社報導，上海市重大辦有關負責人介紹說，2023年上海基礎設施類項目完成投資額近千億元。其中，東方樞紐上海東站地下工程全面開工，滬渝蓉高鐵、滬通二期、滬蘇湖鐵路等加快建設，機場聯絡線先期開通段全線主體結構貫通，2024年即將實現浦東、虹橋兩大綜合交通樞紐間40分鐘直達。

科技產業類項目作為投資體量第二大的板塊，保持了良好勢頭。其中，浦江實驗室、臨港實驗室、磁-慣性約束項目等開工建設，同濟大學上海自主智能無人系統科學中心、國家海底長期科學觀測系統等順利推進，助力上海建設具有全球影響力的科創中心。

值得一提的是，多個集成電路（積體電路）、人工智能、現代製造業、生物醫藥項目在2023年內集中開工、竣工，如江豐臨港基地、先聲藥業、正大天晴等項目開工建設，中芯國際12英寸芯片（晶片）項目加快實施，藥明生物醫藥中心等基本建成，外高橋造船郵輪總裝等建成交付；徐匯、楊浦濱江、北外灘、虹橋、張江等區域，一批頭部企業總部和研發基地加快建設，華為研發中心部分組團2023年內基本建成。

上海市重大辦有關負責人說，2024年上海市將創新優化審批流程，著力提升重大工程項目審批服務便利度，加快項目開工、竣工。在重大工程中推廣「樁基+圍護先行」和提前啟動招標，拓展規劃資源竣工驗收「一證多驗」適用範圍，並擴大「分期竣工驗收」實施範圍等。