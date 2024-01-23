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陸限制鎵出口 去年對美大減近7成

聯合報／ 國際中心／綜合報導

香港南華早報廿一日報導，為反擊西方國家一再祭出高科技出口禁令，中國大陸自去年八月起，限制八種鎵和六種鍺產品出口，使這兩種半導體關鍵材料去年對美國及其盟友的出口銳減。據大陸海關總署統計，大陸去年鎵出口總額僅八四七萬美元，年減達三分之二；鍺出口也下降百分之八，總額約四八四二萬美元。

北京全球化智庫副總裁高志凱分析，限制鎵與鍺出口，可能只是中方動用各種報復手段，以反制美國及其盟友對北京高科技出口禁令的開始。隨著美中持續緊張，北京可能將更多關鍵材料放入其限制清單。鎵及鍺也普遍用於若干尖端武器。中方主導全球鎵和鍺生產，其生產的鎵占全球產量達九成五，鍺也占全球市場六成。

據相關報告，大陸鎵與鍺對美出口自去年七月起就已完全停止，而去年全年對美鎵出口年減逾兩成，總值卅五點二七萬美元。但對美鍺出口則年增達五成一，總值六九八萬美元。以貿易額計算，大陸對日本鎵及鍺出口管制似乎更嚴厲。鎵出口總值約三六八萬美元、年減近四分之三；對日鍺出口總值約三七六萬美元、年減約三分之一。

北京 美國

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