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12月市占率超越蘋果！小米手機登頂大陸第一 這廠商下滑幅度最大

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米手機超越蘋果登頂中國第一。（網路照片）
小米手機超越蘋果登頂中國第一。（網路照片）

小米手機超越蘋果登頂中國第一，權威市調機構BCI公布數據顯示，小米手機在2023年12月的市占率超越蘋果，以16.5%的市占率位居中國市場第一名，前三名分別為小米、蘋果和榮耀，其次是vivoOPPO華為

排名第一的是小米（包括紅米），它的月啟動量為348.09萬台，市場占有率為16.5%，年增25.8%。去年同期小米出貨量僅276.8萬台，相當於增加了71.29萬台，同步增長僅次於華為。

排名第二的是蘋果，它當月的啟動量為336.21萬台，市占率15.9%，年跌17.7%。考慮到華為和小米的崛起，蘋果的下滑在情理之中，但是下跌最嚴重的居然不是蘋果。

排名第三的是榮耀，它的月啟動量為335.21萬台，和蘋果僅差了1萬台，市占同樣是15.9%。去年同期的月啟動量為298.33萬台，年增12.4%，僅次於華為和小米。第四名是vivo（包括iQOO），它的月啟動量為326.02萬台，市占為15.5%，年跌9.6%。

排名第五的是OPPO（包括一加和真我），它的月啟動量為322.34萬台，市占為15.3%。去年同期月啟動量為423萬台，年跌達到23.8%，是榜單中下滑最嚴重的手機廠商。第六名是華為手機，它的啟動量量為294.11萬台，市占為14%，年增59.2%。

隨著Nova12系列的開售，華為拿下了前兩周的啟動量冠軍，1月份榜單應該會更精彩。其他廠商的月啟動量為146.18萬台，市占為6.9%，年增31.6%。從周資料來看，其他廠商年增的原因應該是華為智選的崛起，平均市占約為2.5%。

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