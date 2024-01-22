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對台逆差逾1,300億美元 陸網評：單方面讓利時代結束了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
隨著台灣大選結束，大陸近來不斷傳出終止兩岸ECFA的呼聲。，圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報系資料照）
隨著台灣大選結束，大陸近來不斷傳出終止兩岸ECFA的呼聲。，圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報系資料照）

儘管2023年兩岸貿易出現兩位數衰退，但根據大陸海關總署公布的數據，台灣對大陸仍享有高達1,309億美元的貿易順差，繼續成為中國大陸最大逆差來源地。對此，知名微信公眾號「寧南山」發文稱，隨著台灣不斷走向台獨，大陸內部意見逐漸走向一致：「對台單方面讓利的時代在逐漸結束了」，文章並暗示大陸將減少對台晶片採購。

網上消息稱，「寧南山」是一名中國人民大學對外戰略研究中心助理研究員。由於大陸外交部發言人華春瑩早前曾在記者會上要外國媒體看看「寧南山」的相關文章，讓「寧南山」微信公眾號受到關注。

寧南山21日發文指出，2023年中國大陸整體貿易順差8,232億美元。美國仍是中國第一大順差來源，金額達3,361.3億美元，其次是歐盟的2,194.8億美元。此外，對東南亞十國的順差為1,356.3億美元，對印度的順差為991.43億美元。

至於逆差部分，2023年對中國逆差超過200億美元的國家和地區只有八個，其中對巴西有633.14億美元逆差，是大陸2023年第三大逆差來源地，主要是由於中國約七成大豆進口和兩成的鐵礦石進口來自巴西。

澳洲是大陸2023年第二大逆差來源地，金額達815.74億美元，因為大陸從澳洲進口煤炭、天然氣、鐵礦石、鋰礦等天然資源。

至於大陸2023年的最大逆差來源地則是台灣，金額高達1,308.64億美元。而且大陸前八大進口來源地中，其他七個都是以進口自然資源為主，唯獨自台灣進口的幾乎都是工業品。

文章指出，台灣對大陸出口的第一大商品是晶片，但即使考慮到晶片這個因素，台灣對大陸享有1,300多億美元順差「還是太離譜了」。

寧南山表示，台灣得以對大陸享有巨額順差的原因，除了台灣半導體產業競爭力強之外，還有兩個因素：一、大陸對台灣的善意和友好；二、台灣對進口大陸商品的各種嚴格限制。

以ECFA為例，對台灣來說就是收益巨大。截止2020年6月，台灣享受ECFA關稅減讓的累計出口金額達到1,004.1億美元，大陸出口台灣享受ECFA優惠的累計金額僅176.8億美元。

「如果沒有關稅減讓帶來的價格優勢，那無疑台灣的出口也會減少，因為大陸進口方完全可能會採購本土或者其他進口產品，有的台灣工廠也可能因此而遷移到大陸生產。」

但與此同時，台灣迄今卻仍限制800多項大陸農產品進口。2022年，大陸對美國、香港和日本農產品出口都高達100億美元以上，對韓國出口也有60多億美元，甚至對越南、馬來西亞、泰國的農產品出口也在50億美元左右，唯獨對台灣的出口極少。

而台灣農產品高度依賴進口，每年農產品逆差高達100多億美元。

此外，根據大陸商務部調查，截至2023年11月，台灣共對大陸2,509項產品禁止進口。例如，大陸滿街跑的電動兩輪車，台灣禁止從大陸進口，同樣禁止進口的還有純電動、混合動力公車；大陸出口的「拳頭產品」船舶；家電產業的空調、冰箱、洗衣機等等。

文章指出，「由於對岸自己不斷的走向台獨，終於讓中國大陸內部的意見逐漸走向一致，對台單方面讓利的時代在逐漸結束了」。大陸自2024年1月1日起終結12項台灣輸入大陸化工產品的關稅優惠就是信號。「預計等賴清德正式就任之後，隨著對岸台獨勢力的發展，中國大陸也會隨之做出反應。」

文章最後並稱，「從目前的逆差情況來看，縮小對外逆差基本主要是縮小集成電路逆差，或者說就是縮小對台貿易逆差了。」

台獨

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