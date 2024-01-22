奶茶店竟取名「警茶」 但想喝只有一個可能…
日前（1月10日）大陸警察節，蘇州公安推出內部奶茶店「警茶」，隨即在網上爆紅，但不是人人都能有機會能喝上一杯「警茶」。
據新浪財經等大陸媒體報導，奶茶店改名「警茶」後，不知情的人還以為是誰那麼大膽，敢拿警察作諧音當店名。實情是，這家奶茶電是蘇州公安自己開的，而且不只有茶飲，還推出手機機殼、購物袋等周邊產品。
據悉，「警茶」奶茶店位於警察局內部，沒有對外營業。外人若想一嚐「警茶」的味道，「只能要到警察局上班才有機會」。
事實上，杭州公安早前也曾推出過「警茶」及系列周邊產品。今年的警察節，杭州公安還與手搖飲業者合作推出節日限定版「警茶」。此外，大陸不少公安局和派出所也都有自己的咖啡店。
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