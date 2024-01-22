中美農業部長恢復會談 陸近日已採購近30萬噸美國大豆

根據美國農業部網站19日公布的大豆銷售每日報告，來自私營出口商的數據顯示，美國向中國銷售了29.7萬噸大豆，於2023/2024銷售年度交付。這也被視為是中美關係改善的又一跡象。

路透報導，根據美國相關法規，美國農業部被要求公開發布從出口商獲得的匯總銷售數據。這是自去年12月19日以來，美國農業部首次根據「每日報告規則」公布的大豆銷售情況；也是自12月15日以來，美國農業部首次公布的出口至中國的大豆銷售情況。

美國農業部數據顯示，2023至2024銷售年度（始於9月1日），中國大陸已訂購2,020萬噸美國大豆，低於前一年同期的2,720萬噸。

另據大陸海關總署公布的數據，2023年1至12月，中國進口大豆總量為9,940.9萬噸，較2022年的8,921.8萬噸上升11.4%。

在美國農業部公布前述數據的前一天，大陸農業農村部曾發布新聞稿稱，當地時間1月18日上午，大陸農業農村部部長唐仁健在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議，重啟中美農業合作機制。

唐仁健表示，在中美建交45周年之際，兩國農業部門落實兩國元首舊金山共識，在華盛頓重啟中斷9年的聯委會會議，這是中美農業關係史上具有里程碑意義的大事。中方願與美方一道，務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食和農業發展預期。

中國大陸是全球大豆的主要進口國，目前大豆進口量占國際大豆產量的三分之一，占全球大豆貿易量的60%以上。但2013年之後，巴西已超過美國成為中國大豆進口第一來源地，且進口比重不斷提高。