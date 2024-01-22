鄂爾多斯煤礦 拚智能化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以煤炭資源富集而聞名的內蒙古自治區鄂爾多斯市，擬在2025年將全部生產煤礦建成為智能化煤礦。鄂爾多斯市市長杜匯良20日在此間召開的鄂爾多斯工業互聯網開發者大會上宣布這一計畫。

中新社報導，鄂爾多斯市是中國大陸重要的能源基地，現有煤礦300多座，煤炭年產銷量8.5億噸，占大陸全國的五分之一。 　　

杜匯良介紹，當地的發展規畫是，到2025年，智能化煤礦全部達到二級以上的現代化煤礦標準，重點產業工業互聯網平台覆蓋率達100%，帶動數位核心產業增長值達200億人民幣。

在中國大陸，礦山的智能化建設已成為趨勢。大陸國家礦山安全監察局安全基礎司副司長陳贊成介紹，當前，大陸通過大力推動煤礦智能化建設，全國煤礦井下的用工人數大幅減少，危險崗位實現了機器人替代。 　　大陸國家能源局煤炭司副司長任立新透露，內蒙古先行先試推動5G、人工智能等新一代信息技術與煤炭產業深入融合，大力實施煤礦智能化建設，11座煤礦入選大陸國家首批智能化示範煤礦，累計建成智能化產學工作站455處，19個案例入選全國煤礦智能化典型案例。

內蒙古 礦山

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