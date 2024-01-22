贛湘鄂寒潮 威脅農作物

隨著寒潮來襲，大陸長江中游農業大省江西、湖南、湖北等地低溫雨雪冰凍天氣將再度發展。20日，在濃濃寒意中，贛湘鄂民眾迎來大寒節氣。

中新社報導，據江西省氣象局消息，20日至23日受兩股冷空氣影響，江西氣溫將持續下降，過程最低氣溫出現在23日或24日，全省將降至零下5℃至零下2℃。21日晚開始，江西自北向南將有中到大雪，局部暴雪。 據湖南省氣象服務中心消息，20日開始湖南將出現持續0℃以下低溫，21日至22日全省有大範圍雨雪冰凍天氣；湖北省氣象局則預計，20日至22日，湖北大部分地區氣溫將下降5℃以上。

為應對此輪低溫雨雪冰凍天氣過程，19日，湖南省氣象局啟動低溫雨雪冰凍三級應急響應；湖北省氣象局啟動重大氣象災害（寒潮）IV級應急響應；江西省防汛抗旱指揮部辦公室下發通知，要求該省各地各部門做好低溫雨雪冰凍天氣防範應對工作。

此次寒潮料將給贛湘鄂農業生產帶來挑戰。眼下，湖北小麥處於緩慢生長期，東部和南部部分油菜進入蕾薹期（作物的關鍵生育階段，通常從作物現蕾開始到初花結束），其它大部分處於苗期。當地氣象專家表示，20日至24日湖北農作物低溫凍害風險較高，提醒農戶做好田間管理。

湖南氣象部門提醒做好晚熟柑橘、油菜、蔬菜、油茶等農林作物的防寒防凍。 江西省氣象台建議，做好越冬農作物、喜溫蔬菜等的防寒防凍工作，抓緊採摘已成熟的蔬果。