富邦華一拿到債市牌照
中國交易商協會公告顯示，2023年非金融企業債務融資工具承銷業務審核結果中，有27家相關會員取得資格，且十家為外資銀行。其中台資的富邦華一也取得非金融企業債務融資工具承銷商資格（俗稱債市牌照）。
分析認為，大陸作為全球第二大債市，在鼓勵金融開放氣氛下，更多符合條件的外資機構參與能提升大陸債市吸引力。
非金融企業債務融資，是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行，約定在一定期限內還本付息的有價證券。
包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、定向債務融資工具及經主管機關核定的創新工具等。
2023年9月該協會發布新交易規定指出，主承銷類會員分一般主承銷和專項主承銷，前者能在大陸銀行市場從事全部類別債務融資工具主承銷業務，後者則從事部分類別債務融資工具主承銷業務。
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