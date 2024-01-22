金監總局喊話嚴管金融
金融監管總局20日舉辦金融高質量發展專題研討班學習會，會上指出要全面落實強監管嚴監管要求。堅決做到「長牙帶刺」，並加強與其他金融監管部門和行業主管部門的協作配合，「依法將所有金融活動全部納入監管」。分析認為在大陸面臨外資外逃、金融風暴進行式的處境下，官方正嚴加控管，以避免蔓延成政治危機。
金融監管總局會議提到，要堅定走中國特色金融發展之路，把中共政治建設擺在首位；引導金融機構順應經濟社會發展階段性特點；有效防範化解重大金融風險及統籌金融開放與安全等。
上述政策引起內外部兩方意見。從內部金融反腐角度，認為官方打擊金融犯罪、提升金融安全對金融法治化有益處；但從外部觀點，官方嚴控監管在大陸經濟低迷狀態下，可能加深外資不確定感。
紐約城市大學政治學教授夏明對本報表示，從中共加強金融監管一系列動作可看到大陸經濟遇到麻煩，中共高層正面臨三點挑戰：一是資金不斷逃離，特別是外匯外逃；二是領導層金融工作經驗不足，難以應對挑戰；三是大陸國家主席習近平最擔憂經濟問題演變至社會事件，危及執政地位。
夏明指出，目前幾跡象可看到金融風暴正來臨，比如A股跌跌不休、大陸房企陸續爆雷等。
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