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房市春節檔 建商打折出售

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
春節是大陸民眾返鄉置業的黃金時段，也是促銷房市的時機，大陸多地仲介與政府近期正拉開樓市「春節檔」序幕。（中新社）
春節是大陸民眾返鄉置業的黃金時段，也是促銷房市的時機，大陸多地仲介與政府近期正拉開樓市「春節檔」序幕。（中新社）

春節是大陸民眾返鄉置業的黃金時段，也是促銷房市的時機，大陸多地仲介與政府近期正拉開樓市「春節檔」序幕。比如有房企推出「報銷返鄉車費」，甚至有建商直接限時78折出售；湖北地方政府也藉機推出系列返鄉置業優惠政策，如人民幣萬元購房補貼、3,000元裝修基金等。

中新網報導，三線城市仲介人員小黎表示，「春節檔」一大特色是，平常宣傳推廣多集中在核心商圈等城市熱門地段，但該期間地推廣告還需要鋪到機場、火車站、高速路口等返鄉人群集中的地方。

證券日報報導，重慶市房地產業協會舉辦2024年重慶返鄉置業展示服務活動。參展樓盤推出多項優惠，如萬科星光天空之城推出「返鄉置業九五折」，招商雍璟城推出「限時八五折」等。

當地媒體報導，線下展示活動兩天內，累計接待300餘組意向購房市民諮詢。同時有不少參展房企表示，電話和直播間諮詢人數較平時增加兩至三成。活動兩天中心城區成交較上月同期增長63.6%，帶動全市增長38.9%。.

湖北省也開啟2024年春節返鄉置業迎春安居嘉年華活動。比如宜昌推出「1萬元購房獎勵」、「3,000元裝修基金」、「免費裝修設計」等；孝感推出「1萬元購房代金券」、「契稅全額獎補」等。

此外，極目新聞報導，湖北省的十堰房企也推出優惠，大洋五洲房地產開發公司為返鄉置業回堰買房的市民提供限時七八折的購房優惠。

中指研究院市場研究總監陳文靜分析，當前返鄉置業人群以80後、90後為主，工作所在城市房價偏高、生活壓力大是返鄉置業主因。總體來看，降價促銷、加大力度宣傳、線上線下結合等仍是主要營銷手段。

陳文靜也指出，短期返鄉置業活動有望一定程度提升市場活躍度，但當前二三四線市場仍面臨較大調整壓力。

中房報報導，綜合過去兩到三個月的數據來看，儘管住房支持政策再度加碼，且監管部門有決心，但整體數據表現依然沒有明顯起色，部分指標跌勢還有擴大的可能。並預估2024年房地產銷售可能逐步企穩，投資跌幅收窄。

春節返鄉 房地產 火車站

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