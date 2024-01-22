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中共嚴管金融 凸顯3大挑戰

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國家金融監管總局廿日舉行金融高質量發展專題研討班學習會，強調要全面落實強監管要求，堅決做到「長牙帶刺」，並加強與其他金融監管部門和行業主管部門協作配合，「依法將所有金融活動全部納入監管」。專家分析，大陸面臨外資外逃、金融風暴處境下，官方正嚴加控管金融活動，以避免蔓延成政治危機。

金融監管總局會議提到，要堅定走中國特色金融發展之路，把中共的政治建設擺在首位；引導金融機構順應經濟社會發展階段性特點；有效防範化解重大金融風險，及統籌金融開放與安全等。

上述政策引起內外部兩方意見。從內部金融反腐角度，認為官方打擊金融犯罪、提升金融安全對金融法治化有益處；但從外部觀點，官方嚴控監管在大陸經濟低迷狀態下，可能加深外資不確定感。

紐約城市大學政治學教授夏明對本報表示，從中共加強金融監管一系列動作可看到大陸經濟遇到麻煩，中共高層正面臨三點挑戰：一是資金不斷逃離，特別是外匯外逃；二是領導層金融工作經驗不足，難以應對挑戰；三是大陸國家主席習近平最擔憂經濟問題演變至社會事件，危及執政地位。

夏明指出，目前幾跡象可看到金融風暴正來臨，比如Ａ股跌跌不休、大陸房企陸續暴雷等，而最主要問題表現在經濟落入債務與通縮的惡性循環。

去年底，中共黨刊「求是」雜誌刊文強調，堅持中共對金融工作集中統一領導，該文當時引起銀行業高度重視，認為金融部門將被迫服務於政治。

中共 風暴

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