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「不排除終止ECFA」 藍：不該傷及無辜 綠：陸應改變做法

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北報導

針對大陸官媒稱，不排除兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）被終止可能性，國民黨立委指出，民進黨總統當選人賴清德須主動對大陸遞出橄欖枝，請對岸切勿利用ＥＣＦＡ對付民進黨，傷及無辜百姓。民進黨立委則認為，如果還是持續用不友善方式對待台灣，只會讓台灣跟中國的關係愈來愈差；中國應思考改變做法，尊重台灣民意，與台灣的朝野政黨一起溝通。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，我國是民主社會，二三○○萬人民選出新政府，請中國大陸接受人民的選擇，當然，希望賴清德就任總統後，主動遞出更多橄欖枝，促進兩岸交流，讓台海穩定發展；ＥＣＦＡ主要影響的是傳統產業與農、漁民相關企業，關乎一百多萬家中小企業的利益，盼中國大陸不要廢止ＥＣＦＡ。

國民黨立委洪孟楷指出，民進黨政府有責任與對岸做好溝通，避免影響相關產業；中國大陸如果目標是想對付整天玩意識形態的民進黨，請不要傷及無辜業者還是希望兩岸能有交流互動，才能夠讓雙方民眾互相堆疊善意。

民眾黨立委：我方有何準備

「這個當然可以預期，沒有什麼太大意外。」民眾黨立委張其祿說，現在應反問政府，我方的準備到底是什麼？中國過去就是以商逼政，現在民進黨繼續執政，勢必會加大力度，外交已先斷交，經濟部分也不會放手；現在政府調整方案是什麼？執政者要講清楚。

民進黨立委賴瑞隆表示，賴清德已說未來在尊嚴對等下，希望兩岸能有更多交流互動，等於是遞出善意橄欖枝，希望中國應要審慎思考。

民進黨 賴清德

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