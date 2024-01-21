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科技再突圍！過去全仰賴進口 陸宣布成功開發透射電子顯微鏡

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸首部國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120近日在廣州正式發表。（圖／取自觀察者網）
大陸首部國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120近日在廣州正式發表。（圖／取自觀察者網）

中國大陸近年來力圖打破美國的科技封鎖。20日，大陸首部國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120在廣州正式發表。據指出，這象徵大陸已掌握透射電鏡用的場發射電子槍等核心技術，並具備量產透射電鏡整機產品的能力，可望對中國大陸在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的發展提供支撐。

綜合新華社、科技日報報導，中國科學院院士、生物島實驗室主任徐濤聯合中國科學院生物物理研究所研究員孫飛在2016年啟動透射電鏡有關研究，並於2020年在生物島實驗室組建起一支體系完整的透射電鏡研製工程技術團隊

據了解，透射電鏡具有極高的產業壟斷性與技術門檻。此前，大陸透射電鏡100%依賴進口。2022年，大陸進口透射電鏡約300台，進口總額逾人民幣30億元。此次大陸國產射電子顯微鏡TH-F120的推出，象徵中國大陸已正式打破前述的局面。

研發團隊指出，此次推出的首款場發射透射電鏡新品TH-F120，取名源自中華名山「太行」，寓意它將如太行山一樣成為中國透射電鏡產業的脊梁。該場發射透射電鏡利用被加速到120千電子伏特的高能量電子與被觀測樣品中的原子相互作用，檢測透射電子攜帶的樣品訊號轉化為顯微放大的影像，可用來觀察材料樣品中的原子排列結構、細胞組織樣本的精細超微結構、病毒和生物大分子複合體的精細結構，是科學家研究微觀世界的重要儀器。

研發團隊進一步補充，該電鏡擁有中國自主研發的高亮度場發射電子槍。相比於同級進口產品的熱發射電子槍，亮度更高，發射穩定性和相干性更優，匹配自主研發的電磁透鏡系統，針對120kV成像平台特別優化電子光學設計，可帶來更佳的影像襯度和解析度。

同時，研發團隊稱，TH-F120自主研製的高穩定性低紋波高壓電源，實現高壓自動控制，保證電子槍穩定發射；並標配自主研製的高像素CMOS相機，在低電子劑量的工況下仍可呈現豐富的樣品細節。而TH-F120以人機分離爲設計理念，匹配高度自動化的控制系統，使圖像採集工作更加舒適高效；並預設充足的拓展接口和整機升級空間，滿足用戶需求叠代，有效延長整機使用年限。

研發團隊表示，該個透射電鏡將為大陸在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的發展提供支撐。

生物島實驗室為廣東省首批省實驗室之一。自成立至今，生物島實驗室優化整合力量，加速成果轉化、產業孵化及創新體系建設，不斷培養高價值專利，與本地頭部企業共建聯合實驗室、技術產業轉化中心，累計孵化企業12家。

隨著大陸國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120在廣州正式發表，也象徵大陸透射電鏡100%依賴進口的局面被正式打破。圖為TH-F120產品外觀圖。（圖／取自觀察者網）
隨著大陸國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120在廣州正式發表，也象徵大陸透射電鏡100%依賴進口的局面被正式打破。圖為TH-F120產品外觀圖。（圖／取自觀察者網）

團隊 材料 半導體

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