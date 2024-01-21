陸人均可支配所得 上海破37萬元居榜首

大陸國家統計局近日公布二○二三年全國卅一省市的人均可支配所得為三萬九千二百元人民幣（約新台幣十七萬三千元），其中上海位居榜首，達八萬七千八百元（約新台幣卅七萬七千元），與台灣二○二○年的人均可支配所得卅七萬元相當。

第一財經報導，以省分來看，共有八個省分的居民人均可支配收入高於全國平均，按排名分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東。從區域發展分布來看，前八名省分均來自東部沿海地區。

其中，上海和北京居民人均可支配所得皆逾八萬元大關，上海以八萬七千八百元奪冠，年增速百分之六點五；北京以八萬一千七百元緊隨其後，年增速百分之五點六。其他省分與上海、北京均有較大差距。

報導指出，上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高，服務業、高新技術產業、新興產業發達，總部經濟突出，高薪崗位多，吸引大量人才集聚，居民平均收入也高。例如，收入最高的三個行業分別是資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，金融業，科學研究和技術服務業，而京滬正好是這些產業最集中的地區。

上海和北京之後，浙江以六萬三千八百元，位居第三。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，浙江民營經濟、縣域經濟十分發達，大部分縣域都有自己的產業集群，城鄉差距很小，整體的居民收入水準很高。同時，由於人均收入高，很多人就把收入用於投資，進而帶來相關動產和不動產的收益。

聚焦中西部地區，內蒙古、重慶、湖南、湖北、安徽居民人均可支配收入在此區位居前五名，這些省分也是中西部工業化和城鎮化程度較高的地區。

大陸國家統計局於一月十七日公布的數據顯示，去年全國居民人均可支配收入較上年名義成長百分之六點三，扣除價格因素，實際成長百分之六點一。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入五萬一千八百元，年增百分之五點一，扣除價格因素，實際增長百分之四點八；農村居民人均可支配收入二萬一千六百元，扣除價格因素，實際成長百分之七點六。