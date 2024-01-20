快訊

科目三被台人嫌棄…他問當年「這首歌」爆紅為何沒被罵？ 網曝關鍵差異

113學測自然／生物1題型過去從未出現 補教估五標：學生恐覺得被羞辱

這次真的訪陸成功？傳黃仁勳赴3處辦公室並參加輝達中國區年會

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

據界面新聞20日報導，多位知情人士透露，輝達CEO黃仁勳本周曾到訪輝達位於北京、上海、深圳的三處辦公室，參加中國區年會。這是黃仁勳時隔數年首次訪問中國大陸。

科技媒體《IT之家》報導，早在去年6月便傳出黃仁勳即將到訪中國大陸，但最終沒有成行，原因未知。

此前，彭博社報導，黃仁勳去年6月原計畫前往中國大陸，會見騰訊、字節跳動等企業高管，行程上還包括理想汽車、比亞迪和小米。知情人士當時表示，黃仁勳未最終敲定計劃。

隨後，上海證券報更是從輝達相關人士得到消息，黃仁勳或將在去年6月6日到訪上海，但還是沒有成行。

黃仁勳此次傳出到訪輝達北京、上海、深圳辦公室並參加公司年會，並未向外界公開這一消息，他本人是否還有其他行程還有待觀察。

上海 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳的3個職涯建議：愛你所做、專注當下、接受磨難

亞洲半導體新星在越南 資深投行家：台商沒有任何優勢

輝達股價狂飆！黃仁勳個人淨值躍增至440億美元 增額力壓股神

黃仁勳坦言：華為是輝達在大陸的「強大競爭對手」

相關新聞

撒花紅...遼寧方大1人1萬、廣東中順1.3億 有人譏：管理層拿走

外媒看衰中國的經濟復甦與就業，不過仍有中國企業在年前豪發年終獎和紅包。身家600億（人民幣，下同）的東北富豪方威將發給其...

傳黃仁勳訪陸 參加輝達中國區年會

據界面新聞20日報導，多位知情人士透露，輝達CEO黃仁勳本周曾到訪輝達位於北京、上海、深圳的三處辦公室，參加中國區年會。...

重慶暖心企業連35年漲薪 曾因只漲50元人民幣致歉

重慶美心（集團）有限公司（以下簡稱美心集團），連續35年給員工漲工資，2024年仍繼續實行全體工資調增制度，引發關注。

廣東永奧爆雷 80家車店倒閉 銀行連夜拖車抵債

網傳汽車經銷商廣東永奧「爆雷」，瀕臨破產、旗下80多家汽車品牌門店突發停業，一夜之間，展廳、庫房都已空空蕩蕩，不僅員工多...

郭台銘弟昆山廠 停工放假半年

由鴻海集團創辦人郭台銘二弟郭台強經營的富港（昆山）有限公司近期公告稱，因公司經營困難，決定安排部分員工自19日起停工放假...

中美金融對話 關切金融治理同意繼續保持溝通

根據中國人民銀行網站昨深夜發布訊息，2024年1月18到19日，中美金融工作小組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。