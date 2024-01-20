這次真的訪陸成功？傳黃仁勳赴3處辦公室並參加輝達中國區年會
據界面新聞20日報導，多位知情人士透露，輝達CEO黃仁勳本周曾到訪輝達位於北京、上海、深圳的三處辦公室，參加中國區年會。這是黃仁勳時隔數年首次訪問中國大陸。
科技媒體《IT之家》報導，早在去年6月便傳出黃仁勳即將到訪中國大陸，但最終沒有成行，原因未知。
此前，彭博社報導，黃仁勳去年6月原計畫前往中國大陸，會見騰訊、字節跳動等企業高管，行程上還包括理想汽車、比亞迪和小米。知情人士當時表示，黃仁勳未最終敲定計劃。
隨後，上海證券報更是從輝達相關人士得到消息，黃仁勳或將在去年6月6日到訪上海，但還是沒有成行。
黃仁勳此次傳出到訪輝達北京、上海、深圳辦公室並參加公司年會，並未向外界公開這一消息，他本人是否還有其他行程還有待觀察。
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