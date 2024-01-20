中美金融工作組會 何立峰見美方代表團

中美金融工作組第三次會議在北京召開，大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰十九日會見中美金融工作組美方代表團，他說，雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作趨勢。另，中國人民銀行（大陸央行）發布訊息稱，此次會議就兩國貨幣和金融穩定、跨境支付和數據、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題及其他雙方重點關切問題進行建設性的溝通。

新華社報導，何立峰對中美金融工作組美方代表團表示，中方願和美方一道，落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展。

何立峰說，雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作趨勢。

另據人行發布，中美金融工作組十八至十九日在北京舉行第三次會議，由人行副行長宣昌能和美國財政部負責國際金融事務的助理部長尼曼共同主持，陸財政部、國家金融監督管理總局、證監會、國家外匯管理局及美國聯準會、美國證券交易委員會等相關部門參會。

人行表示，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行溝通。

會議還聽取技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行處置機制的彙報。雙方同意繼續保持溝通。