推動綠色工業 陸工信部：今年大力發展氫能、儲能產業

針對推動綠色工業發展，大陸工業和信息化部新聞發言人陶青19日表示，今年計畫制定100項左右重點產品碳足跡規則標準，且要大力發展氫能、儲能等綠色低碳產業，加速推動減污降碳協同增效。

大陸國務院新聞辦公室19日就2023年工業和資訊化發展情況召開新聞發布會。陶青指出，去年工信部依照全國新型工業化推進大會的部署，努力推動工業綠色低碳轉型，包含落後產能進一步退出、或完成全流程超低排放改造；持續創建綠色工廠、推動風電、光電發展；循環利用能源、資源等，取得了積極成效。

陶青表示，下一步，工信部將繼續推動《「十四五」工業綠色發展規劃》落地見效，持續提升新型工業化的含綠量，不斷擦亮生態底色。

她指出，要積極穩健推動工業減碳。統籌推動工業及重點產業碳達峰，並進行工業數位化碳管理試點。2024年計畫制定100項左右重點產品碳足跡規則標準。「大力發展氫能、儲能等綠色低碳產業，提升落後產能能耗、環保等要求，加速推動減污降碳協同增效」。

公開資料顯示，2022年3月，大陸發改委、國家能源局聯合印發「氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）」支持鼓勵氫能產業發展，其中明確到了2025年，要初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。到2035年，將形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態。

她表示，要著力建構綠色製造和服務體系。深入實施綠色製造工程，2024年力求新培育國家層級綠色工廠1,000家（目前已累積超5,000家），完善綠色製造服務體系，試辦推行「企業綠碼」。充分發揮國家產融合作平台作用，在新能源汽車、綠色家電等方面積極打造綠色消費情境。

她提到，要大力提升工業能效水效。推動重點產業和馬達、變壓器等重點用能設備能效提升，在重點產業和領域加快工業綠色微電網建設，並發布2024年工業領域節能節水技術裝備推薦目錄。

她點出，要全面推動資源高效利用。加速建構廢棄物循環系統，鼓勵有條件地區創建「無廢園區」、「無廢企業」。推動再生資源綜合利用產業規範發展，2024年主要品種再生資源綜合利用量要穩中有升，完善新興固廢利用體系，力爭年綜合利用廢舊動力電池量達26萬噸以上。