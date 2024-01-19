中美金融工作小組 本周會談

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中美金融工作小組據報本周在北京舉行會談，是自去年9月美國財長葉倫（Janet Yellen）首次訪陸後成立以來，該小組第二度舉行會議。

綜合彭博社、英國金融時報報導，中美金融工作小組將於18日至19日在北京舉行會議，將討論金融穩定、跨境數據規管、資本市場、打擊資助恐怖主義以及對國際貨幣基金組織政策的看法等一系列議題。

據美國財政部消息人士表示，這次會議突顯拜登政府以及葉倫，對於建立彈性美中溝通管道的承諾。

報導指，中方團隊由人民銀行副行長宣昌能率領，美方將由財政部負責國際金融事務的助理部長內曼（Brent Neiman）率團到北京，同行的包括金融犯罪執法部門主管加奇（Andrea Gacki），他將會先到香港，與金融機構就非法融資和合規問題進行磋商。

公開資料顯示，美國財長葉倫2023年7月訪問北京後，與大陸國務院副總理何立峰達成共識，成立「經濟領域工作組」，包含「經濟工作組」與「金融工作組」。

2023年10月中美經濟工作組、金融工作組分別以視訊方式舉行第一次會議。

北京 美國

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