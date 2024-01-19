據高端品牌研究機構上海要客研究院發布的「中國奢侈品報告」顯示，大陸人奢侈品消費於去年恢復成長，達到人民幣1.04兆元（約新台幣4.6兆元），年增9%，重新站上人民幣兆元規模，並回到2019年水準，占全球奢侈品消費比重約38%。

據報告，去年全球奢侈品產業市場規模達人民幣2.7兆元（約新台幣12兆元），較上年成長7%。大陸境內奢侈品市場回歸正向增長，增幅11%，達到人民幣6,077億元（約新台幣2.7兆元），維持著全球奢侈品市場22%左右的市占率。

澎湃新聞報導，要客研究院院長周婷表示，國際奢侈品產業正在重塑國際財富格局，大陸消費者依然是全球奢侈品市場的最重要力量。報告預測，今年大陸境內奢侈品市場成長率預計將在12%左右，將略等於全球奢侈品產業成長速度，大陸消費者奢侈品消費外流狀態將進一步遏制。未來幾年，大陸境內奢侈品市場占大陸人奢侈品消費的比重，將進入60%~65%的常態化區間。

線上市場方面，去年奢侈品牌在大陸的線上業務獲得17%的成長率，達到人民幣2,574億元，大陸境內奢侈品市場線上銷售額占比達42%。要客研究院預測，未來三到五年，奢侈品線上交易額將逾60%，線下通路驅動型品牌將面臨巨大挑戰。