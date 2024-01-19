官員看經濟 內需仍不足

大陸的經濟走勢持續成為各界關注焦點，而大陸官員昨(18)日坦承，2024年外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，「國內有效需求仍顯不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多，國內大循環也存在堵點」，但強調，「有利條件強於不利因素」。

大陸國務院新聞辦18日就宏觀經濟形勢與政策舉辦記者會，大陸發改委副主任劉蘇社就2023年經濟與2024年展望指出，「無論是橫向與全球主要經濟體比較、還是縱向與我們自己過去比較，2023年中國經濟『成績單』確實來之不易」。

展望2024年，他強調大陸發展仍是機遇和挑戰並存。「總體上看，有利條件強於不利因素，支撐中國經濟平穩健康發展的因素仍然較多」。

例如大陸市場潛力仍大、全球綠色低碳產品需求不斷增加、人工智慧、量子技術等未來技術加速應用轉化等。

而對於中共中央經濟會議提出增強「宏觀政策取向一致性」，大陸發改委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達則提到，這是宏觀調控的重要創新，是加強政策統籌協調的重要手段。