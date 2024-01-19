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鴻蒙生態設備數 達逾8億台
依據大陸「科創板日報」快訊，華為常務董事、終端BG CEO余承東18日表示，鴻蒙生態設備數達逾8億台。而去年2023年8月，華為曾公布的數據為7億台。余承東表示，鴻蒙生態大勢已定，打開萬億產業新藍海。
澎湃新聞報導，余承東是在「鴻蒙千帆起」發表會上表示，幾年來，在眾多夥伴和開發者的共同努力下，鴻蒙生態大勢已定，鴻蒙生態設備數達8億台。
余承東表示，鴻蒙作業系統經歷十年磨礪，今天已經運行在豐富的全場景設備上。華為向下紮根。有核心技術，有全端能力，有底座，有生態，才是真正的操作系統。
據證券時報，余承東表示，目前已有逾200家頭部應用加速鴻蒙原生開發，包括支付寶、美團、京東、釘、WPS、高德、國航、央視網、小紅書、新浪、網易等，鴻蒙原生應用版圖成型。
余承東去年8月4日在華為終端開發者大會上表示，鴻蒙生態設備已達7億台，HarmonyOS開發者人數超過220萬人。到今年1月2日，他在今年新年信中提出，將開啟華為終端未來大發展的新十年。他特別提到未來要建構強大的鴻蒙生態，並表示，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，將加速推動各類鴻蒙原生應用的開發。
從去年8月到今年1月，鴻蒙的生態設備已增加一億台以上。
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