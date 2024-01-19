廣西對東協貿易總值 首破3千億

廣西南寧海關副關長楊保清日前表示，廣西對東盟（東協）進出口3394.4億元，同比增長22.8%，規模首次突破3000億元（人民幣，下同），創歷史新高，東盟連續24年保持廣西第一大貿易夥伴地位。統計顯示，廣西去年進出口總值達6936.5億元，同比增長7.3%。

廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室日前召開新聞發布會，楊保清在會上表示，去年，廣西外貿運行態勢良好，實現擴規模優結構目標。在主要外貿指標中，邊境貿易表現亮眼，其中，邊境小額貿易、邊民互市貿易分別同比增長5.9%、1.1倍。

在主要貿易夥伴中，2023年，廣西與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）其他成員國進出口規模有力攀升，對其他金磚四國、非洲、歐盟進出口均實現穩步增長。

廣西壯族自治區商務廳二級巡視員盧黨紅表示，去年廣西外貿增長，得益於廣西穩外貿促增長各項措施有力，外貿經營主體活力充沛，石化、金屬、新材料等臨港產業集群加速構建，優勢特色產品出口激增。

他說，隨著新能源電池產業持續發展，相關產品已成廣西外貿新增長點。2023年，廣西電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池「新三樣」產品，出口規模首次突破150億元。同時，隨著「桂品出海」等經貿活動持續開展，廣西特色農食產品進一步開拓海外市場，柑橘、螺螄粉、六堡茶遠銷東盟、加拿大、中亞等多個國家和地區。

楊保清還表示，2024年，廣西將實施產貿融合攻堅行動，大力拓展中間品貿易，完善重點跨境產業鏈供應鏈企業通關保障機制，提升貨物通關便利化服務水平，吸引電子零部件供應企業建立集散分撥倉，通過智慧口岸高效進出口，形成穩定的電子信息跨境產業鏈供應鏈。 他說，隨著政策效應逐步顯現和高水平開放穩步推進，外貿外資基本盤將持續鞏固。