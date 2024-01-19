東莞外貿 去年第4季回升

廣東黃埔海關18日發布數據，製造業名城廣東東莞市2023年外貿進出口總值達1.28萬億元（人民幣，下同），繼續穩居廣東省第二位。

中新社報導，數據顯示，去年東莞市外貿進出口規模呈現逐季好轉的態勢，其中第四季度進出口3287.7億元，同比增長7.7%，扭轉了前三個季度同比下滑的態勢。尤其是12月進出口1164.6億元，同比增長11.5%，增速達年內峰值。其中，出口719.7億元，同比增長9.6%，進口444.9億元，同比增長14.8%。

東莞以「世界工廠」聞名世界，民營經濟貢獻了東莞六成以上的地區生產總值（GDP），民營經濟是東莞發展的最大特色、最大優勢。

數據顯示，2023年，東莞市民營企業進出口7404.9億元，同比小幅下降1%，增速較上年回升9.8個百分點。其中，民營企業進口增速為11.9%。同期，東莞出口的自主品牌產品中，82.7%是由民營企業完成。

拓展新興市場方面，2023年，東莞市對其他金磚國家進出口840.1億元，同比增長11.7%，占東莞市進出口總值的6.6%，占比較上年提升1.2個百分點。其中，對印度和巴西分別同比增長14.6%和19.5%。此外，對土耳其進出口同比增長21.9%；對以色列同比增長10.8%。

東莞智能手機、筆記本電腦產業繁榮，目前已形成了超萬億的電子信息製造業產業集群。2023年，東莞市手機、筆記本電腦自主品牌出口占比分別達74.6%、63.4%。