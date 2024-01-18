展望2024年 陸官員：有效需求仍不足、部分產業產能過剩

大陸經濟走勢持續成為各界關注焦點，而大陸官員18日坦承，2024年外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，「國內有效需求仍顯不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多，國內大循環也存在堵點」，但仍強調，「有利條件強於不利因素」。

大陸國務院新聞辦18日就宏觀經濟形勢與政策舉辦記者會，大陸發改委副主任劉蘇社就2023年經濟與2024年展望指出，「無論是橫向與全球主要經濟體比較、還是縱向與我們自己過去比較，2023年中國經濟『成績單』確實來之不易」。

展望2024年，他強調大陸發展仍是機遇和挑戰並存。「從困難挑戰看，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求仍顯不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多，國內大循環也存在堵點」；機遇的部分則是新一輪科技革命和產業變革正在重塑世界經濟格局，「中國特色社會主義制度優勢持續彰顯，物質基礎更加堅實，產業體系更加完備，政策空間依然充足」。

劉蘇社強調，「總體上看，有利條件強於不利因素，支撐中國經濟平穩健康發展的因素仍然較多」。例如大陸市場潛力仍大、全球綠色低碳產品需求不斷增加、人工智慧、量子技術等未來技術加速應用轉化等。

而對於中共中央經濟會議提出增強「宏觀政策取向一致性」，大陸發改委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達則提到，這是宏觀調控的重要創新，是加強政策統籌協調的重要手段。

袁達指出，2022年發改委牽頭成立「政策文件評估機制」，開展新政策與宏觀政策取向一致性評估工作，大陸國務院各部門訂定文件凡涉及宏觀經濟穩定和市場預期穩定的，均需送發改委開展宏觀政策取向一致性評估。

他強調，重點評估政策文件是否符合中共黨中央精神、是否會對經濟產生收縮性抑制性影響、是否會對社會預期產生不利影響等。評估工作開展以來，各項政策的協同性明顯提升，與宏觀政策取向的一致性不斷增強。「同時也要看到，當前社會預期偏弱，強化政策統籌的重要性進一步凸顯」。而中央經濟工作會議要求增強宏觀政策取向一致性，把「非經濟性政策」納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，下一步將健全此一機制。