陸生納保2月1日上路！陸委會：政府將來會製作健保卡給他們

陸生學位生納保即將於2月1日上路，陸委會表示，1月上旬衛福部已經把可以納保的陸生名冊都造好給各校，將來陸生納保後，衛福部健保署將會製作他們的健保卡。

陸生納保上路在即，就目前的籌備進度，以及未來在健保卡上是不是會有特別的註記等問題，陸委會副主委詹志宏18日下午在記者會上回應本報記者提問指出，行政院已經在去年11月宣布納保期程後，相關部門包含教育部、衛福部等都已經做好準備，過去幾個月也積極地「各部會都動起來」，包括陸委會跟教育部、海基會都有舉辦與陸生面對面座談，回答他們的問題，主管機關也蒐集他們反映意見，檢視規劃細節有沒有需要加強或考量新政策。

他指出，陸委會與教育部、衛福部連繫後，衛福部已在這個月上旬把可以納保的陸生名冊都造好給各校，各校輔導老師我們都有辦過研習營，讓他們了解作業程序。「將來陸生納保後，跟境外來的所有學生享受的健保待遇是一致的，衛福部健保署將來會製作他們的健保卡給他們」。

此外，詹志宏也提到，最近有媒體報導有些學校老師或者仲介業者，表達大陸研修生因為隨團老師不能來，所以打算取消研修生這個交流活動，「這不是事實，是錯假消息」。陸委會跟教育部查證過，去年來台灣各大學研修的學校，其中只有4個學校派9位老師要求隨團，「教育部通通准了，每一個案子都准，沒有不准的情形」。

他強調，「這些老師連絡上有什麼誤會或者仲介業者有什麼想法我們不知道」，重申政府歡迎大陸的研修生，「對他們老師有意隨行了解我們教學情況，教育部一向表示歡迎」。

至於團客，目前是否仍堅持每日2000人限制？詹志宏則再次回應，去年9月各部會都準備完畢，隨時可以推動相關政策。他指出，交通部長王國材去年12月提過，以2000人為原則，有必要調整的話會再跟相關部會討論。