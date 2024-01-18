將關閉在陸「8百人研究院」？知情人曝微軟高層討論內容 負責人說話了

美中科技戰日益強烈，先前不斷傳出有美方的官員質疑微軟在大陸維持一個800人規模的微軟亞洲研究院是否合理，但是微軟研究院負責人強調，沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張，將一如既往支持微軟亞洲研究院。

根據界面新聞報導，微軟全球資深副總裁、微軟研究院（微軟亞洲研究院的上層機構）負責人Peter Lee指出，目前沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張。「我們一如既往地支持微軟亞洲研究院及其世界級的研究工作，對未來的研究計畫充滿期待」。

微軟公司總裁兼董事會副主席Brad Smith則提到，「歷史的經驗表明，從世界範圍內汲取思想才能夠獲得成功。『護欄』與『把控』固然重要，而『參與』的重要性同樣不容忽視」。

根據微軟亞洲研究院官網，目前仍在持續招募實習生與全職人員，涵蓋北京與上海的工作職缺。

公開資料顯示，微軟亞洲研究院成立於1998年，是微軟公司在亞太地區設立的研究機構，由出身台灣的李開復主導，設有北京辦公室與上海辦公室，李開復2005年離開微軟加入谷歌，目前微軟亞洲研究院院長是周禮棟。

美國媒體紐約時報日前指出，4名現任和前任微軟員工表示，隨著中美在引領世界技術未來問題上的緊張關係加劇，至少在過去一年裡，微軟高層包括CEO與總裁一直在討論如何處理這個備受推崇的研究院。

報導援引知情人士說，美國官員質疑微軟在中國大陸維持一個800人規模的先進技術研究院是否合理。微軟則表示，已經在該研究院設置了「安全護欄」，限制研究人員從事政治敏感的工作。

他們透露，去年秋天，微軟不允許中國大陸研究者加入可以提前使用GPT-4的小型團隊（微軟合作夥伴OpenAI研發的先進人工智慧系統）。公司也對該研究院在量子計算、面部識別與合成媒體方面的研究工作進行了限制。同時，微軟還宣布禁止僱用共軍下屬大學的學生及研究者，也不能與他們合作。

知情人士還指出，微軟已在溫哥華成立一個該研究院的分部，並將把部分研究人員從中國大陸調到溫哥華，如果有更多的研究人員需要搬遷，這個分部是一個備用設施。