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將關閉在陸「8百人研究院」？知情人曝微軟高層討論內容 負責人說話了

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
微軟亞洲研究院是否關閉近期受到矚目，而微軟研究院負責人表示沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張。（圖／取自微軟亞洲研究院官網）
微軟亞洲研究院是否關閉近期受到矚目，而微軟研究院負責人表示沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張。（圖／取自微軟亞洲研究院官網）

美中科技戰日益強烈，先前不斷傳出有美方的官員質疑微軟在大陸維持一個800人規模的微軟亞洲研究院是否合理，但是微軟研究院負責人強調，沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張，將一如既往支持微軟亞洲研究院。

根據界面新聞報導，微軟全球資深副總裁、微軟研究院（微軟亞洲研究院的上層機構）負責人Peter Lee指出，目前沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張。「我們一如既往地支持微軟亞洲研究院及其世界級的研究工作，對未來的研究計畫充滿期待」。

微軟公司總裁兼董事會副主席Brad Smith則提到，「歷史的經驗表明，從世界範圍內汲取思想才能夠獲得成功。『護欄』與『把控』固然重要，而『參與』的重要性同樣不容忽視」。

根據微軟亞洲研究院官網，目前仍在持續招募實習生與全職人員，涵蓋北京與上海的工作職缺。

公開資料顯示，微軟亞洲研究院成立於1998年，是微軟公司在亞太地區設立的研究機構，由出身台灣的李開復主導，設有北京辦公室與上海辦公室，李開復2005年離開微軟加入谷歌，目前微軟亞洲研究院院長是周禮棟。

美國媒體紐約時報日前指出，4名現任和前任微軟員工表示，隨著中美在引領世界技術未來問題上的緊張關係加劇，至少在過去一年裡，微軟高層包括CEO與總裁一直在討論如何處理這個備受推崇的研究院。

報導援引知情人士說，美國官員質疑微軟在中國大陸維持一個800人規模的先進技術研究院是否合理。微軟則表示，已經在該研究院設置了「安全護欄」，限制研究人員從事政治敏感的工作。

他們透露，去年秋天，微軟不允許中國大陸研究者加入可以提前使用GPT-4的小型團隊（微軟合作夥伴OpenAI研發的先進人工智慧系統）。公司也對該研究院在量子計算、面部識別與合成媒體方面的研究工作進行了限制。同時，微軟還宣布禁止僱用共軍下屬大學的學生及研究者，也不能與他們合作。

知情人士還指出，微軟已在溫哥華成立一個該研究院的分部，並將把部分研究人員從中國大陸調到溫哥華，如果有更多的研究人員需要搬遷，這個分部是一個備用設施。

北京

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