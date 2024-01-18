陸「找礦」大突破！四川發現百萬噸鋰礦 對新能源汽車、電池產業具重要意義

大陸官方近年不斷強調要加大能源戰略礦產的探勘力度，以求「手裡有礦，心中不慌」，最新消息是四川雅江地區探得近百萬噸的鋰礦，這次發現的儲量龐大，對於新能源汽車、電池產業具有重要意義。

根據新華社旗下「新華視點」18日消息，大陸自然资源部透露，在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明最大規模偉晶岩型單體鋰礦。自然資源部部長王廣華「興奮地說」，「這為我國實現找鋰重大突破，起到了示範作用」。

而電動車、鋰電池、太陽能電池被稱為大陸出口「新三樣」，金屬能源鋰都是「口糧」。

消息指出，全球鋰資源分佈不均，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利、澳洲、大陸和美國等國家。大陸鋰輝石礦、鋰雲母礦分布範圍廣，共有1,500多個鹽湖。官方提到，通過加大鋰礦區塊出讓力度，可進一步挖掘鋰礦找礦潛力；而大陸部分鋰礦探礦權勘查程度較低，通過進一步加強地質勘查工作，鋰礦增儲空間較大。

根據大陸自然資源部2023年10月出版的最新版《中國礦產資源報告》，截至2022年底，全大陸已發現173種礦產，其中能源礦產13種，金屬礦產59種，非金屬礦產95種，水氣礦產6種。

當時官方估計，截至2022年底，鋰礦儲量有635.27萬噸，較上一年404.68萬噸已大增230餘萬噸。

大陸官方2022年就已宣布2023年啟動「新一輪找礦突破戰略行動」，王廣華強調，隨著戰略性新興產業快速發展及碳達峰、碳中和穩步推進，戰略性礦產需求將發生結構性變化，鋰、鈷、鎳等清潔能源和新興產業所需礦產的需求將持續快速增長。他指出，面對國內外環境發生的深刻變化，「必須強化底線思維、極限思維，明確重要戰略性礦產資源國內生產自給的戰略底線，加強國家戰略物資儲備制度建設，努力將重要能源和礦產資源保障放在自己力量的基點上，做到『手中有礦、心中不慌』」。

2024年1月15日至16日大陸「全國自然資源工作會議」在北京召開，會議對2024年重點工作作出8方面部署，包含加大勘探開發和增儲上產力度，提高戰略性礦產資源保障能力，繼續深入開展新一輪找礦突破戰略行動，深化礦產資源管理改革，加強綠色勘查開發，優化海外礦產資源勘查開發合作等。