字節跳動傳在加拿大、澳洲設研發中心 已外派120人

大陸科技公司字節跳動近期傳出布局海外的消息，有媒體引述最新情況指出，該公司正在加拿大、澳洲等地籌建研發中心，目前部分研發中心已試運營半年左右。

界面新聞18日午間報導，引述接近字節跳動的人士透露上述消息，並指出，未來海外研發中心將支持TikTok、CapCut、Lemon8等多個海外業務研發。

報導指出，字節跳動計畫以當地招聘為主，並輔助少量外派的方式籌建相關研發中心。「過去半年，該公司已從美國、中國大陸、新加坡等地選派少量工程師參與籌建」。其中，從中國大陸向兩地研發中心累計派出包括產品、研發和運營崗位120人。相關人士表示，此舉是為了應對海外業務的發展，更好地滿足不同市場的用戶需求。

報導還提到，字節跳動目前擁有超過11萬員工，分佈在全球120多個城市，並在4個國家、15座城市設有研發中心。早在2021年9月，短影音應用TikTok全球月活用戶就超過10億。2023年3月，有媒體稱，視訊短片軟體CapCut月活使用者突破2億。

此前在2022年10月，曾有報導稱，字節跳動將在全球各地增加約3,000名工程師，並計畫將美國加州山景城研發中心員工規模提升一倍。