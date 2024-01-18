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陸去年Q4經濟成長 不如預期

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家統計局昨日公布去年國內生產毛額（GDP）年增百分之五點二，略高於年初設定百分之五左右的增長目標，符合與市場預期。分析人士預計，大陸今年仍將維持百分之五左右的經濟增長目標，但今年要達成此一目標的挑戰將會較大。

對於去年中國大陸總體經濟表現，華爾街日報指出，若排除新冠疫情期間中國大陸對外界封閉的三年，二○二三年中國經濟成長率是一九九○年以來最弱，這主要是受到房市低迷和消費者信心疲軟影響。

若分季度來看，去年一到四季，大陸GDP年比分別增長百分之四點五、百分之六點三、百分之四點九和百分之五點二。其中，去年第四季經濟表現略低於市場預期。

大陸財新傳媒日前針對十六家境內外機構的調查顯示，經濟學家對於去年大陸第四季GDP增速的預測均值為百分之五點四。

去年第四季經濟表現不如預期，也拖累昨日陸港股表現。陸股三大指數昨開低走低，其中上證指數終場下跌百分之二點零八，收在二八三三點，為逾三年半來新低；香港恒生指數收盤更重挫百分之三點七一，來到一五二七六點，是二○二二年十一月以來新低。

路透分析，由於房地產長期低迷加上消費者信心疲軟，今年中國的經濟前景仍不穩定。

大陸國家統計局長康義在昨日記者會中表示，大陸二○二三年的經濟成長「來之不易」，但二○二四年經濟仍將面臨複雜的外部環境和內部需求不足。

華爾街日報指出，經濟學家擔心，中國大陸可能陷入價格下降和需求疲軟相互強化的惡性循環，就像上個世紀九十年代的日本一樣。而北京決策者迄今仍遲遲不願採取更有力的刺激措施，則讓許多經濟學家感到困惑。

華爾街日報

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