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人均可支配收入 每月1.4萬

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸去年居民人均可支配收入人民幣3萬9,218元，平均每月為人民幣3,268元。記者林宸誼／攝影
大陸去年居民人均可支配收入人民幣3萬9,218元，平均每月為人民幣3,268元。記者林宸誼／攝影

大陸國家統計局昨（17）日公布數據顯示，去年全年大陸居民人均可支配收入人民幣39,218元（約新台幣17.4萬元），平均到每個月為人民幣3,268元（約新台幣1.45萬元）。比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。

去年全大陸居民人均可支配收入中位數人民幣33,036元，平均到每個月人民幣2,753元。以常住地分，城鎮居民人均可支配收入人民幣51,821元，比上年名義增長5.1%，扣除價格因素實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入人民幣21,691元，比上年名義增長7.7%，扣除價格因素實際增長7.6%。

全大陸居民人均可支配收入中位數人民幣33,036元，比上年名義增長5.3%。按全大陸居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入人民幣9,215元，中間偏下收入組人民幣20,442元，中間收入組人民幣32,195元，中間偏上收入組人民幣50,220元，高收入組則為95,055元。

全年全大陸居民人均消費支出人民幣26,796元，比上年名義增長9.2%，扣除價格因素實際增長9%。全大陸居民人均食品菸酒消費支出占人均消費支出的比重（恩格爾系數）為29.8%，比上年下降0.7個百分點。

全大陸居民人均服務性消費支出增長14.4%，占人均消費支出的比重為45.2%，比上年提高2個百分點。

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