更新統計方式 陸青年失業率14.9%

大陸國家統計局昨日公布，二○二三年十二月，大陸全國城鎮調查失業率為百分之五點一。其中，不含在校生的十六至廿四歲青年失業率為百分之十四點九。

去年大陸青年失業率頻創新高引發外界關注，在公布二○二三年六月十六至廿四歲勞動力失業率達到百分之廿一點三後，大陸國家統計局即以「統計工作需要不斷完善」為由，暫停公布。

北京大學經濟學副教授張丹丹當時曾表示，大陸青年失業率被嚴重低估。他認為，去年三月大陸青年實際失業率最高上看百分之四十六點五。

在「蓋牌」半年後，最新公布去年十二月，大陸不包含在校生的十六至廿四歲、廿五至廿九歲、卅至五十九歲勞動力失業率分別為百分之十四點九、百分之六點一、百分之三點九。

國家統計局長康義昨日在記者會上表示，此次調整主要是為了更精準監測青年就業、失業情況。因為去年大陸全國十六至廿四歲城鎮人口中，在校學生占比達六成多，近六千兩百萬人。而且從中國國情來看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作。

康義稱，中國青年受教育年限在不斷提高，但多數青年廿四歲時剛畢業不久，還處在擇業期，一些人未就業或者就業不穩定，但到廿九歲就業情況就會趨向穩定。社會各界非常關心青年就業情況，因此增加發布廿五至廿九歲的勞動力失業率。

他指出，目前大陸大城市就業情況總體穩定，且二○二三年十二月全國企業就業人員周平均工作時間為四十九個小時，較十一月的歷史峰值增加零點一小時，再創二○一七年有統計以來新高，這可能反映出企業更傾向於延長現有員工勞動時間，而非招募新員工。