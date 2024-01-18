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70城新屋價格 連跌六個月

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

路透根據大陸國家統計局公布數據測算，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數年跌0.4%，已經連跌六個月，並較11月下跌0.4%，為2015年2月以來最大單月跌幅，也是連跌六個月，顯示大陸房市狀況依舊不佳，但專家認為房價底部可能已經出現。

金融界報導，大陸國家統計局數據顯示，具指標性的一線城市去年12月新屋房價月跌0.4%，降幅比11月擴大0.1個百分點。其中，北京持平，上海漲0.2%，廣州和深圳分別下降1%和0.9%。二、三線城市新屋房價分別月降0.4%和0.5%，降幅比11月均擴大0.1個百分點。

58安居客研究院院長張波表示，從一線城市來看，市場分化有所體現，北京、上海市場相對穩健，並且政策落地後的效果明顯，尤其是上海新房的市場還保持了相對韌性，隨著周邊區域限購的放鬆，預估上海今年1月市場的復甦節奏也會明顯加快。廣州、深圳市場深度調整已經基本接近尾聲，隨著政策力度的進一步加強，預計也將在開春後迎來復甦。

張波指出，從二線城市來看，成都、西安等城市的市場相對更為穩定，房價的調整幅度相對較小。更多二線城市「以價換量」現象明顯，尤其是不少房企年底要加速存貨去化速度，鄭州、武漢、南京、廈門等地的二手房受新房價格調整影響，加之二手房掛牌量不斷增多，導致房價下行壓力增大，預計這一趨勢還將在今年一季度持續。

張波認為，房價底部已現，靜待龍年抬頭，從統計局的12月資料來看，12月一二手房價維持下行態勢，市場分化表現明顯，房價底部盤整趨勢不變，由於歲末年初樓市熱度都相對較低，預計要等到龍年開春，市場才會逐步迎來反轉。

張波認為，總體來看房價整體在底部的態勢還在持續，但市場積蓄動能等待反轉的信號已經較為明顯，雖然本輪市場底部徘徊的周期偏長，但市場的韌性依然較強，隨著經濟面不斷轉好，購房者信心不斷恢復，房價也將逐步走出低谷。

上海 二手房

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