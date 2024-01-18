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廣東進出口總值達8.3兆元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸海關總署廣東分署16日通報稱，2023年廣東外貿進出口總值8.3兆元（人民幣，下同），同比增長0.3%。其中，出口5.4兆元，同比增長2.5%；進口2.9兆元，同比下降3.6%。

中新社報導，據通報介紹，2023年廣東外貿運行總體平穩，從分額看，廣東占大陸全國外貿比重19.9%，繼續穩居第一。其中，深圳市、廣州市、惠州市進出口合計占全省外貿總值超六成。同期，湛江市、揭陽市、汕尾市分別同比快速增長14.8%、41.3%、27.5%。 　　

2023年，廣東對共建一帶一路國家進出口3.04兆元，同比增長1%。對拉美、非洲分別同比增長7.5%、3.9%。第四季度對美國、歐盟進出口回暖，全年分別進出口1兆元和0.97兆元。

出口產品中，綠色產品、農產品動能強勁。數據顯示，2023年廣東出口農產品1309.1億元，同比增長13.3%，占同期中國大陸農產品出口總值的18.8%。此外，鋰離子蓄電池、太陽能電池、電動載人汽車等新三樣，出口合計同比增長33.7%。

進口方面，由於需求持續復甦，廣東對大宗商品、消費品等進口擴大。據統計，2023年廣東進口能源、礦砂、糧食等大宗商品1.58億噸，同比增加32.5%，滿足了不斷擴大的國內生產需求。同期，進口民生商品增加，其中農產品2213.3億元，同比增長3.2%；消費品2850.7億元，同比增長0.2%。

大陸海關總署廣東分署表示，2023年廣東外貿展現出較強韌性和活力，全年進出口規模、質量、效益同步提升。展望今年，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，需求不足制約仍較突出，企業生產經營困難較多。隨著大陸國內經濟運行持續好轉，穩外貿各項務實舉措效用持續發揮、重大項目建設加快推進，廣東外貿運行中的有利因素不斷集聚增多，將為繼續推動外貿穩規模、優結構提供有力支撐。

廣東 海關 深圳

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