近3億老年人 陸推展銀髮經濟

大陸國務院辦公廳近日印發《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》，這是大陸官方發布的首個支持銀髮經濟發展的專門文件。

新華社報導，實際上，2024年開年，1月5日的大陸國務院常務會議，就研究了發展銀髮經濟增進老年人福祉的政策舉措。不久，意見就作為國辦2024年1號文件對外發布。

大陸官方為何這麼重視發展銀髮經濟？一方面，這是應對人口老齡化、實現人民對美好生活嚮往的必然要求。大陸60周歲及以上老年人口有近3億人。專家預測，一直到本世紀中葉，大陸老齡化程度將不斷加深。基本國情決定了大陸必須重視不斷增進老年人福祉，讓老年人共享發展成果、安享幸福晚年。

另一方面，人口老齡化也蘊含著發展新空間。面向老年人及家庭的銀髮經濟，有望成為推動大陸國內經濟高質量發展的新支柱。銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元。據相關測算，目前大陸銀髮經濟規模在人民幣7兆元左右，占GDP比重大約為6%。到2035年，銀髮經濟規模有望達到30兆元左右，潛力巨大。

「銀髮經濟」不是新名詞了，值得關注的是，這次意見對銀髮經濟作出明確定義：向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和。這也意味著，雖然老年人是銀髮經濟活動主體，但發展銀髮經濟兼顧「為老」和「備老」，具有很強的前瞻性。

為了解決老年人的急難愁盼，意見提出一系列切實措施。比如，外賣平台、物流企業可參與老年助餐配送，方便老年人足不出門就吃上放心飯，同時還支持各地按規定對享受助餐服務的老年人給予補貼或發放老年助餐消費券。此外，生活用品代購、家政預約、代收代繳、掛號取藥等老年人生活服務有望得到更好滿足。

針對老年人關心的日常活動場所較少等問題，意見也有詳細部署，並首次明確新建居住區按照人均用地不少於0.1平方公尺的標準分區分級規畫設置社區養老服務設施。官方還將建設改造一批社區便民消費服務中心等設施，打造一批讓老年人放心消費、便利購物的線上平台和線下超商。

除了日常生活需要，老年人也希望日子過得更有品質。冬日的海南三亞，老年康養中心一房難求；安徽池州，600多所老年大學為老年人提供豐富藝術課程；遼寧瀋陽的北陵公園，玉帶河天然冰場上，老年人冰球競技好不熱鬧……

面對老年人需求結構逐步從生存型向發展型轉變，意見提出了建設國家老年大學，發展面向老年人的文學、廣播、影視、音樂、短影音等內容行業，加強球類、棋牌等活動場地建設等系列措施。

此外，規畫布局10個左右高水平銀髮經濟產業園區，培育銀髮經濟領域龍頭企業，著力培育和發展智慧健康養老、康復輔助器具、抗衰老、適老化改造等一批未來前景明確的潛力產業。