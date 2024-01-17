蘋果又降價了 iPhone 15降價人民幣千元

蘋果降價停不下來！首先是蘋果官網罕見大降價，iPhone 15系列降價500元（人民幣，下同）；隨後京東Apple年貨節降價力度更大，iPhone 15系列直降800元，比官網還便宜300元；現在天貓也從17日開始降價，並且是iPhone 15系列全系直降1,000元（約新台幣4,400元），降價力度最大。

天貓官網顯示，1月17日零時起，天貓Apple Store官方旗艦店將上線「迎新春限時優惠」活動，手機、電腦、平板、手表、耳機及Apple Pencil等全線Apple產品官方直降，達到蘋果官方管道的全網底價。在1月17日晚8點-31日期間，天貓Apple Store旗艦店iPhone 15系列全系券後優惠1,000元，到手4,999元起，比蘋果官網便宜500元，還可疊加12期分期免息。

具體價格方面，iPhone 15 128GB版原價5999元，活動期間在天貓購買只需4999元；iPhone 15 Plus 128GB版原售價6999元，活動期間在天貓購買僅需5999元；iPhone 15 Pro 128GB版原售價7999元，活動期間在天貓購買僅需6999元；iPhone 15 Pro Max 256GB版原售價9999元，活動期間在天貓購買僅需8999元。所有機型還可享受12期免息。

此前蘋果中國官網宣佈將於1月18日-21日開啟「迎新春限時優惠」，iPhone 15系列降價500元、MacBook Air降800元；京東降價力度比蘋果官網更大，iPhone 15系列直降800元，比官網多便宜300元，iPhone 15 Pro和Pro Max也直降600元，iPhone 14直降700元，而且所有產品不用等到1月18日，立馬就能現貨下單。不過現在來看，還是天貓的優惠力度最大。