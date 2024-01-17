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新年首周IPhone大陸銷量暴跌30% 蘋果降價救市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果中國官網15日罕有地預告推出「迎新春限時優惠活動」，包括手機、手提電腦和平板等多款產品將降價促銷。圖為上海的蘋果實體店，玻璃帷幕上映著華為標誌。歐新社
蘋果中國官網15日罕有地預告推出「迎新春限時優惠活動」，包括手機、手提電腦和平板等多款產品將降價促銷。圖為上海的蘋果實體店，玻璃帷幕上映著華為標誌。歐新社

美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師在一份報告中指出，蘋果公司的智慧手機iPhone今年首周在大陸市場的銷量出現斷崖式下跌，較去年同期暴跌達30%。蘋果中國官網15日罕有地預告推出「迎新春限時優惠活動」，包括手機、手提電腦和平板等多款產品降價促銷。

其中iPhone最高可節省約70美元（新台幣2,230元）、MacBook Air最高更可節省110美元（新台幣3,505元）。

華爾街日報報導，傑富瑞分析師指出，iPhone銷量大跌，主要因為來自大陸對手，尤其華為的激烈競爭，預計華為的市佔率將繼續擴大。

科技分析公司Counterpoint也指出，iPhone去年第4季在大陸市場的銷量年下減11%，原因涉及大陸消費者對手機需求下降，同時蘋果面臨華為推出的5G手機Mate 60系列，以及其他大陸品牌相繼推出低價高階手機的競爭。

另一方面，美國海關與邊境保護局（CBP）已批准蘋果對部分智慧手表的技術修改，包括移除血氧感應器，以規避因與持有相關專利的醫療科技公司Masimo產生的專利糾紛，而對蘋果實施的銷售禁令。

蘋果最早於2020年推出的智慧手表配備血氧感測功能，Masimo指控蘋果竊取相關技術的商業機密、侵犯專利，於2021年要求美國國際貿易委員會（ITC）禁止蘋果進口和銷售涉嫌侵犯其專利的智慧手表。

ITC去年10月裁定蘋果侵犯專利，禁止智慧手表Series 9及Ultra 2在美國銷售。蘋果向法院提出上訴，要求暫停執行禁令，判決最快在當地時間周二宣布。

根據Masimo 15日向聯邦巡迴法院提交的文件，顯示CBP已批准蘋果重新設計手表，不再包含血氧感測功能。

分析指出，脈搏血氧感測功能是蘋果智慧手表賣點之一，移除該功能會影響手表銷售，不過可避免承受全美禁售的代價。

蘋果的可穿戴產品包括智慧手表和耳機等，上季收入約93億美元（新台幣2,963元），佔整體收入約一成。

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