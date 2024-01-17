大陸去年16到24歲青年失業率14.9%　新計法「不包含在校生」

大陸國家統計局17日公布，2023年不包含在校生的16到24歲、25到29歲、30到59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

值得關注的是，這次公布的失業率注明是「不包含在校生」，並新增發布25到29歲勞動力失業率（之前為25到59歲）。這是官方自去年8月起暫停發布青年人失業率後，首次使用新的計算方法並公布新數據。

大陸國家統計局公布，2023年城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點。

12月城鎮調查失業率為5.1%。本地戶籍勞動力調查失業率為5.2%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.3%。不包含在校生的16到24歲、25到29歲、30到59歲勞動力調查失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

大陸國家統計局解釋，發布不包括在校學生的16到24歲勞動力失業率，能更精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況。

2023年各月平均，16到24歲城鎮人口中，在校學生佔比6成多，近6,200萬人；非在校學生佔比3成多，約3,400萬人。從大陸國情看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作，如果把在校學生包含在分年齡組內，會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起，不能準確反映進入社會真正需要工作的青年人的就業失業情況。

計算不包含在校學生的分年齡組失業率，有利於更準確反映進入社會的青年的就業失業情況，給予他們更加精準的就業服務，制定更加有效、有針對性的就業政策。

大陸國家統計局又解釋，增加發布不包括在校學生的25到29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。

隨著青年受教育年限不斷提高，目前大陸高等教育毛入學率近6成，多數青年24歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或就業不穩定，至29歲時絕大多數已度過擇業期，就業情況趨向穩定。

社會各界非常關心青年剛走出校門時的就業情況，也非常關心他們畢業後一段時間內的就業情況。因此，增加測算發布25到29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。

大陸國家統計局指出，今後將每月發布不包含在校學生的16到24歲、25到29歲、30到59歲勞動力失業率。

大陸去年的青年人失業率持續飆高，引發關注。除了首次超過20%外，去年6月是21.3%。

大陸國家統計局去年8月公布，自去年8月開始，青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。

當時國家統計局新聞發言人付凌暉曾解釋，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。例如近年來城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。

2022年，大陸16到24歲城鎮青年有9,600多萬人，其中在校學生達到6,500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。